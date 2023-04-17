Глава LIZDA: полученные документы не гарантируют выполнения требований педагогов
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Полученные в настоящее время документы не дают гарантии, что требования педагогов могут быть выполнены, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) председатель Латвийского профсоюза сотрудников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

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Она подчеркнула, что информацию они получили поздно вечером в пятницу, однако полученные документы не гарантируют выполнение соглашения о забастовке и внесение необходимых поправок в правила Кабмина.

Ванага отметила, что политики еще могут предотвратить забастовку, приняв соответствующие поправки.

Она напомнила, что учителя по-прежнему готовы к шествию и забастовке.

Как сообщалось ранее, "Объединенный список" (ОС) на заседании коалиции предложит обсудить возможные решения по предотвращению забастовки учителей.

Члены ОС встретятся с председателем LIZDA Ингой Ванагой, чтобы обсудить выход из ситуации.

ОС поставит этот вопрос на заседании коалиции.

Правление LIZDA приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку педагогов по всей Латвии.

Забастовка может не состояться, если политики в последний момент предложат какие-то решения, потому что в этом случае исчезнет правовая основа для проведения забастовки.

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