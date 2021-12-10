Глава Мадонской больницы: в регионах не хватает молодых гинекологов, они предпочитают частный сектор

Региональные больницы должны найти решение для привлечения молодых гинекологов, заявила в интервью агентству LETA председатель правления Мадонской больницы Лига Штерна.

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"И у нас, и во всей стране не хватает молодых гинекологов. Учитывая, что общество стареет, стареют и медики. Молодые специалисты к нам не идут, они выбирают частный сектор, университетские больницы. Мы думаем, как решить этот вопрос", — подчеркнула Штерна.

Она указала, что у больницы сформировалось хорошее сотрудничество с Мадонской краевой думой, которая уже сейчас поддерживает молодых специалистов, платит стипендии резидентам, обеспечивает их жильем, а их детям предоставляется место в детском саду.

По словам Штерны, больница получает поддержку от самоуправления, чтобы обеспечить вакцинацию сениоров по их месту жительства. Муниципалитет предоставил медучреждению транспорт и шофера.

Также вместе с самоуправлением решаются вопросы, касающиеся социальной сферы, поскольку социальные проблемы все чаще входят в жизнь больницы.

"Учитывая то, что в Мадонской больнице нет отделения Covid-19, мы принимаем терапевтических пациентов не только из Мадонского края, мы перевели и людей из Риги. Нередко пациента привозят без одежды и документов, поэтому при его выписке необходимо искать решения, куда его перевезти, что ему надеть", — рассказала глава больницы.

Она пояснила, что с такими проблемами сталкиваются одинокие люди, которые живут без родственников.

"Проблемы самые разные. Когда человек попадает в больницу, там не делят на бедных и богатых. Помощь оказывают всем. К каждому пациенту нужно найти индивидуальный подход и удостовериться, что он доберется до своего места жительства", — добаила Штерна.

Также, Мадонская больница объявила конкурс на вакансию социального работника, в чьи трудовые обязанности входит уход за теми пациентами, у которых есть социальные трудности. Заявки от претендентов принимаются до 22 декабря.