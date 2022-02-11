Глава Минблага обещает построить сениорам коттеджи, а за пенсии еще лет 20 призывает не беспокоиться

Министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая консервативная партия) не согласен со мнением, что щедрые пособия детям и сениорам лишь взвинчивают инфляцию, а выплата пенсий скоро станет проблемой самих пенсионеров — зарабатывать на них будет некому. В интервью передаче "Действующие лица" на LR4 политик обещает рост минимальной зарплаты до половины средней и коттеджные поселки для сениоров.

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Уже в феврале начнут выплаты пособий по 200 евро на каждого ребенка и по 80 евро на каждого пенсионера — по 50 и 20 евро в месяц до конца отопительного сезона, обещает Эглитис. Кроме того, по его словам, государственным и муниципальным предприятиям дана установка не начислять штрафы за просроченные платежи и быть щадящими к людям. Если принятых мер поддержки будет недостаточно, то возможна индексация пенсий раньше обычного — конечно, до октября.

Эглитис утверждает, что государственный бюджет сегодня "находится в хорошем состоянии" — такую помощь можно себе позволить. Он несогласен с критикой, что "вертолетный разброс" денег вызовет лишь новый виток инфляции. По его словам, инфляция возникает по внешним причинам — из-за резко повысившихся цен российского газа или биржевых цен на электричество. "Эта инфляция не создана в Латвии", — говорит он. И уточняет, что на данный момент цены на энергоносители такие, что даже он со своей министерской зарплатой отказался от электрического обогревателя.

На этой неделе, рассказывает Эглитис, в Министерстве благосостояния пройдет встреча с экспертами по пенсионным вопросам, а через какое-то время будет опубликована новая стратегия — скорей всего, в 2023 году начнут воплощать в жизнь концепцию базовых пенсий. Сценариев пока несколько. "В любом случае у 90 процентов получателей пенсий, особенно маленьких, обещают прирост пенсий", — утверждает министр.

Принцип будущей реформы таков: есть сумма или базовый уровень абсолютно для всех пенсионеров. Независимо от того, работал человек или нет, при выходе на пенсию он получит эту минимальную базу. И затем за каждый год трудового стажа и объем социальных взносов формируется дополнительная сумма пенсии. Чем выше будет базовая сумма, тем больше будет влияние на бюджет.

С депутатом Сейма Андреем Клементьевым у Гатиса Эглитиса есть договоренность, что во время рассмотрения бюджета следующего года как приоритет будут продвигать требование удвоить доплаты за годы трудового стажа тем, кто вышел на пенсию до 1996 года. Также планируют возобновить эти выплаты тем пенсионерам, которые перестали получать доплаты после выхода на пенсию с 2012 года.

Еще одно важное событие произойдет уже этим летом: с 1 июля необлагаемый налогами минимум пенсий будет увеличен до 500 евро — до этого уровня налоги не удерживаются вообще. Сейчас этот минимум намного ниже — 330 евро.

Также министерство предложило социальным партнерам — профсоюзам и работодателям — установить сумму минимальной заработной платы, как минимум 50% от среднего размера брутто-зарплаты по стране. По этой формуле ежегоднобудут актуализировать размер "минималки" уже начиная с 2023 года.

На сегодня расклад минимальной зарплаты — явно не в пользу Латвии.

При этом размер средней зарплаты в Латвии — 1280 евро.

Министр признает, что выжить на такие деньги очень трудно. И надеется, что в следующем году случится "прорыв" минимум до 650 евро. Раньше никак не получается — работодатели против поспешных действий. Ведь одно дело — платить такие зарплаты в Риге, а другое — в Латгалии.

Социальный бюджет, откуда сегодня выплачивают пенсии и пособия, в этом году дорос почти до 1 миллиарда евро. Эглитис несогласен с высказыванием инвестиционного банкира Гиртса Рунгайниса, что с такой демографией пенсии скоро станут проблемой самого пенсионера.

"Наши прогнозы говорят, что ничего не предвещает такой ситуации, — утверждает министр. — Мы видим, что люди получают положенную им пенсию из накоплений первого уровня. Плюс есть накопления на старость во втором уровне. Конечно, никто не знает ситуацию через 30-40 лет — как изменится демография, число работающих и платящих соцналог. Лет через 20 это может стать проблемой, но сейчас текущих выплат вполне хватает".

Что сделать, чтобы социальная помощь одиноким пожилым людям стала доступнее? Первичную помощь и уход на дому для больных и немощных должны оказывать самоуправления, настаивает министр, они ближе к людям на местах и знают, какая и кому помощь нужна. Увы, самоуправления очень разнятся по своим финансовым возможностям.

Эглитис утверждает, что со следующего года помощь пожилым людям начнет оказывать и государство — строить Дома сениоров "во многих местах Латвии". "Я вижу их как дома коттеджного типа с общей инфраструктурой — в каждом по 12 сениоров. Это следующий этап повышения уровня жизни пожилых людей. Как часто мы слышим, что старые одинокие люди вынуждены обитать в плохих условиях, порой, не имея денег и возможностей полноценно позаботиться о себе". Он пояснил, что жизнь в таких коттеджах будут софинансировать и сами сениоры.

1 октября состоятся выборы в Сейм Латвии.