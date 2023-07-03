Глава Минкульта: русская и советская — две разные культуры

Культура советского времени не имеет ни малейшего отношения к классической русской культуре. Об этом в интервью программе телеканала TV24 "Неделя. Post scriptum" заявил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис.

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Рассуждая о месте русского языка в культурном пространстве Латвии, Пунтулис призвал определить, что следует понимать под русской культурой.

"Мы можем подразумевать русскую этническую культуру, классическую культуру, или же мы говорим о культуре, которую я бы назвал советской, а не русской. Советская культура тоже на русском языке, но она не имеет ни малейшего отношения к настоящей русской культуре", — считает министр.

Вместе с тем Пунтулис выразил мнение, что до окончания российско-украинского военного конфликта в Латвии следовало бы исключить из оперного репертуара произведения русских композиторов.

"Возможно, сейчас, во время войны, пока Россия ведет свою агрессию против Украине, стоило бы избегать исполнения произведений русских композиторов. В то же время я не давал никаких распоряжений и указаний, в отличие от министров культуры других стран. Никакого политического давления я не оказывал. Но если бы я был руководителем оркестра или оперным директором, я бы подумал об исключении из репертуара произведений русских композиторов до окончания войны. Тем более, что у нас есть возможность играть других композиторов мира. Я оставил это на усмотрение руководства каждого учреждения. Надеюсь, что руководство обсудит это со своим коллективом, труппой, чтобы принять демократическое решение — продолжать играть или прекратить до конца войны", — заключил глава Минкульта.