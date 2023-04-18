Глава Минобороны надеется на поддержу кандидатуры Левитса всей коалицией

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что она надеется на то, что вся коалиция поддержит кандидатуру Эгила Левитса на пост президента Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом глава оборонного ведомства сообщила в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

По ее мнению, все остальные варианты в настоящее время очень абстрактны, включая проведение второго тура выборов и возможных других кандидатов.

Мурниеце при этом не ответила на вопрос, готова ли она сама баллотироваться на этот высокий пост, так как в настоящее время нет такой ситуации, когда это было бы актуально.

Министр обороны подчеркнула, что совет Национального объединения (НО) единогласно принял решение выдвинуть кандидатуру Левитса для переизбрания на пост президента. За Левитса готовы проголосовать и все члены парламентской фракции Нацобъединения.

Мурниеце заявила, что приоритетами для Левитса являются защита и безопасность, укрепление верховенства права, латвийская Латвия и поддержка Украины.

Глава Минобороны Латвии уверена, что именно Левитс внес свой большой вклад в укрепление международных позиций по оказанию максимальной поддержки Украине.

Мурниеце рассказала, что имела возможность наблюдать за выступлением Левитса на Мюнхенской конференции по безопасности, где она убедилась, что международное сообщество и официальные лица других стран с большим уважением прислушиваются к президенту Латвии, в том числе по вопросу создания международного трибунала за совершенные Россией преступления на территории Украины.