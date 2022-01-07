Глава Минобороны Пабрикс заверил США, что для Латвии неприемлем ультиматум России НАТО

У Латвии есть опасения в связи с военной активностью России у границ Украины, также официальная Рига считает неприемлемым ультиматум, выдвинутый официальной Москвой Североатлантическому альянсу. Об этом заявил в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны Латвии Артис Пабрикс (АР!).

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Представители Министерства обороны сообщили агентству LETA, что Пабрикс изложил Остину точку зрения Латвии на текущую ситуацию с безопасностью, подчеркнув, что нельзя допустить дальнейшего вторжения России в Украину. Также глава оборонного ведомства проинформировал об усилиях Латвии по поддержке Украины, в том числе — о начатом процессе обеспечения оружием. Пабрикс сообщил, что страны Балтии тесно взаимодействуют друг с другом и будут готовы к возможной эскалации ситуации со стороны России или Беларуси.

Глава Минобороны указал в телефонном разговоре, что это критический момент не только для Украины и ее евроатлантических устремлений, но и для проверки единства Запада, международного авторитета и способности демократий защищать свои ценности.

Пабрикс подчеркнул, что ультиматум России Североатлантическому альянсу абсолютно неприемлем для Латвии, поскольку предусматривает абсурдные требования, по сути нейтрализующие суверенное право Латвии на развитие своих вооруженных сил.

"Требования России — экзистенциальная угрозу для Латвии. Это напоминает исторические события накануне Второй мировой войны. Исторический опыт Латвии очень суров, и мы не готовы допустить, чтобы это повторилось. Мы никогда не согласимся ни на что, что ограничивает наши суверенные права на свободу действий и угрожает нашей независимости", — сказал Пабрикс.

Оценивая важность присутствия союзников, Пабрикс поблагодарил США за поддержку в укреплении обороны Латвии. Глава Минобороны особо подчеркнул значимость недавно принятого в США Закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2022-й финансовый год, который в себя включает и Инициативу по безопасности стран Балтии. Инициатива предусматривает выделение 150 миллионов долларов на развитие обороны стран Балтии. Министр подчеркнул важность присутствия США и в Латвии, и в Европе для безопасности и сдерживания и призвал к дальнейшему углублению успешного сотрудничества.

Министр также проинформировал Остина о достижениях и дальнейших задачах Латвии в укреплении обороны, акцентировав значимость активного диалога с союзниками и важность лидерства США.

отметив, что она ценит активный диалог с союзниками, и подчеркнул важность лидерства США.

Ллойд Остин, со своей стороны, подтвердил твердую поддержку США европейской безопасности и заявил, что Вашингтон будет продолжать играть активную роль в стабилизации ситуации. Он также подчеркнул важность консультаций союзников и поблагодарил Латвию за ее усилия по поддержке Украины поставками оружия.