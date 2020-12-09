Глава Минюста Борданс хочет, чтобы его ведомству доверили контроль за выполнением решений Конституционного суда
Foto: LETA

Министерство юстиции может стать учреждением, ответственным за контроль за выполнением решений Конституционного суда. Об этом в эфире Латвийского радио заявил глава Минюста Янис Борданс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Политик назвал возглавляемое им ведомство "самым подходящим, таким, которое может работать в интересах общества и правительства как с точки зрения профессиональных мощностей, так и по числу функций".

Борданс считает наилучшим вариантом, если Министерство юстиции имело бы по вопросам исполнения решений Суда Сатверсме слово не только в правительстве, но и в Сейме. По его мнению, создание отдельной организации, которая была бы отвественна за контроль в данной сфере, "лишь увеличит расходы и раздробленность в принятии решений".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

14

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Янис Борданс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro