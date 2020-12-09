Глава Минюста Борданс хочет, чтобы его ведомству доверили контроль за выполнением решений Конституционного суда

Министерство юстиции может стать учреждением, ответственным за контроль за выполнением решений Конституционного суда. Об этом в эфире Латвийского радио заявил глава Минюста Янис Борданс.

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Политик назвал возглавляемое им ведомство "самым подходящим, таким, которое может работать в интересах общества и правительства как с точки зрения профессиональных мощностей, так и по числу функций".

Борданс считает наилучшим вариантом, если Министерство юстиции имело бы по вопросам исполнения решений Суда Сатверсме слово не только в правительстве, но и в Сейме. По его мнению, создание отдельной организации, которая была бы отвественна за контроль в данной сфере, "лишь увеличит расходы и раздробленность в принятии решений".