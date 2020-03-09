Глава Минздрава Латвии: ситуация с Covid-19 пока что контролируемая, все эпизоды компактны и их можно оградить

"У нас ситуация до сих пор сравнительно контролируемая. Надеюсь, что такой она и останется! Службы концентрируются на том, чтобы выявить контакты инфицированных людей. У нас, к счастью, сейчас получается, что они очень хорошо поддаются выявлению, вплоть до последнего человека, и инфекция у пациентов протекает в легкой форме", — заявила Латвийскому радио 4 по телефону министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!"). Как пишет Lsm.lv, политик также указала, что весь круг контактных персон удается выяснить очень быстро.

"Предоставляется медицинская помощь, если нужно, и вводится карантин. В этом случае все наши шесть эпизодов — они компактны, их можно оградить, выявить и контролировать ситуацию", — добавила Винькеле.

По словам министра, ответственные службы также интенсивно проводят анализы тем людям, которые по некоторым признакам могут быть потенциально инфицированы. К ним выезжают брать анализы на дом.

"И еще мы, конечно, непрерывно работаем над тем, чтобы повысить и все время улучшать готовность, если получится, что у нас этих пациентов будет больше. Чтобы именно больницы были готовы, чтобы все четко знали, по каким алгоритмам работать, чтобы инфекция не распространялась", — добавила Винькеле.

Сейчас в Латвии подтверждено шесть случаев заболевания Covid-19, пятеро из заболевших — туристы одной группы, которые заразились в Италии. Все они вернулись из Милана 7 марта рейсом airBaltic BT-630, но заразились не в самом самолете, а на севере Италии в курортном городе Червиния недалеко от границы со Швейцарией. Тем не менее, все пассажиры самолета отправлены на домашний карантин. 25 из них — латвийцы.