Глава минздрава Литвы: по графику поставок вакцин Латвия оказалась в очень неблагоприятной ситуации

Литва собирается выделить Латвии гуманитарную помощь – более 201,2 тыс. доз вакцины Pfizer. По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, хотя официальная формулировка подразумевает предоставление гуманитарной помощи, речь идет о сбалансировании графиков поставок в рамках взаимного донорства вакцин.

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"По зарезервированному количеству вакцин и графику поставок Латвия сейчас находится в очень неблагоприятной ситуации, поэтому обратилась за помощью",– сказал министр здравоохранения.

Латвии будет выделено 201 240 доз вакцины.

"Наш договор конкретный, потому что договоры с производителями очень негибкие, и у них просто нет механизма одалживания, а в трехстороннем соглашении между производителем, Латвией и нами было договорено, что в договорах будет предусмотрена и возможность взаимного донорства. Это значит, что, если в будущем неблагоприятными окажутся графики поставок уже у нас и нам понадобится вакцина, Латвия аналогично поможет нам сбалансировать графики поставок вакцин", – сказал Дулькис.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс в среду сообщил, что стране грозит нехватка вакцин Pfizer, поэтому достигнуто соглашение предоставить эти вакцины в порядке взаимного донорства.

Латвийский министр добавил, что Латвия могла бы обменяться с Литвой менее популярной в стране вакциной AstraZeneca.