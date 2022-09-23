Глава МВД: большинство легально въезжающих граждан России используют Латвию как транзитную страну

По словам министра внутренних дел Кристапа Эклонса (Attīstībai/Par!), количество граждан России, въехавших в Латвию на законных основаниях на этой неделе, намного меньше, чем в других странах Балтии, и большинство из тех, кто въехал на законных основаниях, используют Латвию в качестве транзитной страны.

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На этой неделе в Латвию легально въехали 1132 гражданина России, а 23 гражданам соседней страны было отказано во въезде. Эклонс сказал, что это число в пять раз меньше, чем в Эстонии и Литве, куда с 19 сентября въехало примерно 5100 и 5300 граждан России.

С 19 сентября границу может пересекать лишь очень ограниченное количество граждан России, категории которых четко определены постановлением правительства, и пограничники строго его соблюдают.

По словам Эклонса, ситуация на границе между Латвией и Россией по-прежнему спокойная.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") заявил после объявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, что из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит порядок пересечения границы, введенный с 19 сентября для граждан России с шенгенскими визами.