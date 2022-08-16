Глава МВД инициирует выдвижение требования сдать госязык к получателям постоянных видов на жительство

Министр внутренних дел Кристапс Эклонс (Attīstībai/Par!) инициирует выдвижение к получателям постоянных видов на жительство требования проходить проверку знания государственного языка.

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Эклонс подчеркнул, что уже сейчас установлен строгий контроль на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах, тщательно проверяется каждый человек, желающий въехать в Латвию. С 24 февраля число граждан России, которым выдан вид на жительство — минимален.

Виды на жительство согласно директиве Европейского союза выдаются только отдельных группах лиц в порядке исключения — например, в случае брака, объединения семей или из гуманных соображений. Также правоохранительные учреждения тщательно оценивают тех, кому виды на жительство были выданы в предыдущие годы.

С начала военной агрессии России аннулированы почти 1000 видов на жительство граждан России и Беларуси, в том числе, 114 — на основании заключений спецслужб. Государственная пограничная охрана в этом году запретила въед 263 гражданам России и 43 гражданам Беларуси.

Эклонс ожидает, что партнеры по правящей коалиции на собрании по сотрудничеству достигнут договоренности о такой политике, которая будет синхронизирована с соседними государствами, чтобы единый подход дал лучший результат.

Как уже сообщалось, правительственные партии взяли на себя обязательства ввести новые ограничения для граждан России и Беларуси, что закрыть возможность продления видов на жительство, сообщил телеканал TV3.

Парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевича ("Новое Единство") пояснила, что супруги граждан Латвии, являющие гражданами России или Беларуси, и проживающие в Латвии, могут быть включены в категорию исключений. Планируется, что к ним не будет относиться запрет на продление вид на жительство.

Запрет будет относиться, вероятно, к тем видам на жительство, которые были выданы на основании вложений в латвийскую экономику — например, при покупке недвижимости.