Глава МВД: к расследованию убийства Ребенокса привлечены все силы полиции
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К расследованию убийства адвоката Павела Ребенокса привлечено все внимание полиции и важно, чтобы в Латвию не вернулись методы уголовного мира времен 90-х годов, заявил сегодня министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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Глава МВД подтвердил, что полиция всю ночь работала в усиленном режиме, следствие продолжается. Гиргенс подчеркнул, что долг полиции - как можно скорее раскрыть это преступление и одновременно проверить профессионализм служб.

Это уже третье за последнее время громкое убийство адвоката. В прошлом году в Марупе в результате ограбления убили адвоката Улдиса Берзиньша, в мае 2018 года в Межапарке застрелили администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.

Министр выразил глубочайшие соболезнования близким Ребенка.

В то же время министр обратил внимание на то, что во время экономического спада на уровне государства необходимо найти более широкую поддержку для укрепления качества расследований полиции и других органов внутренних дел, решив как вопрос острой нехватки работников, так и проблему слабой материально-технической базы.

"Совершенно закономерно, что в условиях экономического спада растет преступность", - сказал министр.

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LETA

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LETA

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