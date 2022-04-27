Глава МВД Латвии внесла в "черный список" 41 иностранца

Реагируя на преступления, совершаемые Россией на территории Украины, а также на российскую агрессивную внешнюю политику, министр внутренних дел Мария Голубева по предложению Службы госбезопасности внесла в так называемый "черный список" 41 иностранца, которым запрещен въезд в Латвию.

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По мнению Службы госбезопасности, деятельность этих лиц может представлять угрозу безопасности латвийского государства.

Всего же с 24 февраля в "черный список" внесены имена 56 иностранцев, 20 из которых — граждане России, 8 — граждане Белоруссии, а еще 28 — граждане других государств.

Лицам, включенным в "черный список", въезд в Латвию запрещен на неопределенный срок.

Имеющаяся у спецслужбы информация указывает на то, что эти лица могут быть причастны к получению разведывательной информации, а также могут оказывать поддержку внешнеполитическим интересам России.

Среди иностранцев есть и те, кто выражает поддержку военной агрессии России против Украины.