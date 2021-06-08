Глава МВД: надо усовершенствовать обучение полицейских, но не обязательно в академии

Уделить особое внимание образованию и повышению квалификации полицейских кадров необходимо, но восстановление Полицейской академии может стать сложной для государства задачей с финансовой точки зрения — заявила в интервью передаче Rīta panorāma на LTV новый министр внутренних дел Мария Голубева, передает rus.LSM.lv.

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Нужно улучшать и развивать обучение и профессиональную подготовку работников служб внутренних дел, а как именно это делать, пока не ясно. Голубева отметила, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшие месяцы.

"Необходима ли академия или специализированные учебные центры, или сотрудничество с вузами, которые готовят юристов — это надо еще решить в зависимости от поставленных задач в ближайшее время", — заявила Голубева.

Ранее о восстановлении Латвийской полицейской академии говорил предшественник Голубевой, экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Также Голубева отметила, что при разработке проекта государственного бюджета следующего года она выступит с видением того, как постепенно увеличить зарплаты в службах системы внутренних дел. Министр призвала работников внутренних дел не рассчитывать на очень быстрый рост зарплат.