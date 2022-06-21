Глава МВД: общество и предприниматели устали принимать украинских беженцев

Общество и предприниматели устали принимать украинских военных беженцев, признал министр внутренних дел Кристапс Эклонс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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По его словам, что сразу после вторжения России в Украину у многих были надежды на то, что война скоро закончится и все разрешится, но этого не произошло, поэтому энтузиазм угас, наступила усталость, что по-человечески можно понять.

Министр внутренних дел не скрывает, что из ряда самоуправлений поступают сигналы о трудностях с размещением беженцев. "Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят: "нет, мы прекращаем", и поэтому нам нужно искать другие решения", — сказал Эклонс. Глава МВД призывает жителей рассматривать возможности размещения у себе беженцев из Украины в частном порядке.

На вопрос, нет ли у страны возможностей размещать украинских беженцев, например, в студенческих гостиницах, Эклонс ответил, что скоро эти помещения понадобятся самим студентам.

"Вопрос очень широкий, и именно так он и решается — в сотрудничестве с самоуправлениями, Министерством благосостояния, Министерством экономики и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития изыскиваются все возможные решения, чтобы мы были готовы правила игры", — сказал министр.

По данным Министерства внутренних дел информации, на сегодняшний день в Латвию прибыло от 32 000 до 33 000 украинских беженцев, из которых около 12 000 размещены в государственном или муниципальном жилье, а остальные нашли жилье сами.

Как сообщалось ранее, мэр Риги Мартиньш Стакис LTV заявил на прошлой неделе, что государство должно предоставлять больше компенсаций за размещение беженцев в гостиницах, иначе отели больше не будут предоставлять эти услуги и придется искать новые места для размещения беженцев .

Стакис подчеркнул, что прием беженцев в Риге стоит на "двух китах" — очень многих украинцев принимают сами жители, а часть размещения обеспечивает самоуправление. Пару недель назад часть беженцев уже была переведена из отелей в более скромные общежития типа хостелей.

Мэр Риги обеспокоен тем, что цена компенсации, предлагаемая правительством этим гостевым домам, покажется слишком низкой. Это рискованно тем, что они могут отказаться от сотрудничества с июля, с ними начаты переговоры, чтобы не допустить выселения людей.

Стакис читает, что в Риге должны предоствавляться более высокие компенсации проживание, потому что оно дороже, чем в других городах страны. По его мнению, перевод беженцев в школы также не может быть решением, так как через несколько месяцев в учебные заведения вернутся ученики.

Сейчас самоуправление разместило около 2080 беженцев из Украины.

По словам Стакиса, каждый день в Рижском центре поддержки беженцев регистрируется от 100 до 150 новых беженцев, большинство из них — из Мариуполя. Кроме того, прибывающие в Латвию беженцы все чаще осознают, что могут остаться здесь на более длительный срок, что подтверждается большим количеством заявлений на места в учебных заведениях, добавил мэр Риги.