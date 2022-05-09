Глава МВД: полиция дежурит вблизи памятников советских лет по всей Латвии

Сегодня полиция будет дежурить вблизи памятников советских лет и в Риге, и в других местах Латвии, сообщила в Twitter министр внутренних дел Мария Голубева.

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Она напомнила, что 9 мая в Латвии отмечается день памяти жертв войны в Украине. "Я призываю не ходить на мероприятия, на которых может быть выражена поддержка России в войне против Украины", — написала министр.

Как указала Голубева, каждый должен понимать, что в этом году ситуация иная и участие в праздновании 9 мая может быть использовано российской пропагандой.

Министр напомнила, что доступ к памятнику в парке Победы ограничен, а Государственная полиция будет следить за передвижением людей, используя для организации потоков барьеры.

"Полиция будет присутствовать не только в Риге, но и в других местах Латвии, где люди могут собираться у памятников, установленных в советское время", — сказала министр.

Как сообщалось, правоохранительные органы сегодня будут работать в соответствии со специальным планом обеспечения общественной безопасности.

Начальник Госполиции Арманд Рукс ранее призвал жителей Латвии не приходить сегодня к памятнику в парке Победы в Риге, в парк Дубровина в Даугавпилсе и к другим памятникам, чтобы не способствовать российской пропаганде.

Госполиция совместно с другими службами безопасности и самоуправлениями разработала план обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая.