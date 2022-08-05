Глава МВД предложил использовать просроченные паспорта и ID-карты до апреля 2023 года

Министр внутренних дел Кристапс Эклонс предложил внести изменения в Закон о документах, удостоверяющих личность, чтобы граждане Латвии, неграждане ЛР и лица без гражданства, срок действия документов которых истек 1 марта 2020 года, могли бы реализовать свои основные права, пользоваться услугами в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, защиты прав, а также могли бы участвовать в выборах в Сейм.

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Министр предложил, чтобы жители могли пользоваться просроченными документами до 30 апреля 2023 года.

В проекте предусмотрено установить, что в случаях, когда срок действия документа, удостоверяющего личность гражданина Латвии, негражданина или лица без гражданства, выданного в Латвийской Республике — паспорта или удостоверения личности или ID-карты — истек, начиная с 1 марта 2020 года, то обладатель такого документа может его использовать для идентификации личности до 30 апреля 2023 года.

Это будет распространяться на документы с истекшим сроком, если документ не утратил силу по другим причинам, например, информация, записанная в документе, была повреждена или изменена. Лица, чьи паспорта и удостоверения личности просрочены с 1 марта 2020 года, не будут оштрафованы.

"Несмотря на то, что Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) организовало информационные кампании, связалось с лицами, чьи документы, удостоверяющие личность, просрочены или срок их действия скоро истечет, а также реализовало ряд решений для обслуживания как можно большего числа граждан, спрос на обслуживание в УДГМ значительно увеличился. Например, в июле этого года было обработано более 90 000 документов, что является самым большим количеством обращений за один месяц в истории ведомства. Принимая во внимание эти обстоятельства, необходимо найти решение для обеспечения основных прав населения", — заявил министр внутренних дел Кристапс Эклонс.