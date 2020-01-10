Глава МВД приказал провести дисциплинарные расследования в связи с растратами на восточной границе

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) приказал начальникам Государственной погранохраны и Госагентства обеспечения провести дисциплинарные расследования, чтобы выяснить и оценить ответственность сотрудников ведомств при строительстве восточной границы, выяснил портал DELFI в МВД.

Помимо прочего, министр призвал Государственную полицию и Бюро внутренней безопасности оценить сообщения Госконтроля о возможных нарушениях на границе и решить, начинать ли уголовное дело.

“Это недопустимо, что в процессе строительства и содержания границы была допущена растрата средств латвийских налогоплательщиков”, - заявил Гиргенс.

Как уже сообщалось, Госконтроль проверил ход строительства инфраструктуры на границе Латвии и России. Во время проверки, ведомство пришло к выводу, что Погранохрана и Госагентство обеспечения неправомерно потратили 7 млн евро, а также был допущен ряд нарушений при строительстве. Например, деревья были вырублены на гораздо большей площади, чем полагалось, а сам проект строительства претерпел серьёзные изменения.

Ранее Бюро внутренней безопасности задержало бывшего начальника Погранохраны Нормундса Гарбарса и председателя правления строительной фирмы Igate Мариса Пейланса. Задержания были связаны с возможными нарушениями при строительстве на границе Латвии и Беларуси и возможным отмыванием денег.