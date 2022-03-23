Глава МВД: в Латвии не наблюдается массовой агрессии в связи с войной России на Украине

В Латвии не наблюдается массовой агрессии в связи с войной России на Украине и в целом "латвийское общество стабильно", заявила журналистам в среду в Даугавпилсе министр внутренних дел Мария Голубева (AP!).

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В настоящее время наблюдаются лишь единичные случаи агрессии, более того, по мнению министра, в публичном пространстве возникают ситуации, когда "люди чрезвычайно усиливают видимость случаев агрессии", потому что постоянно это обсуждают.

Однако по отчетам полиции и других служб министр не отмечает, чтобы случаев агрессии возникало особенно много.

Голубева напомнила о недавних событиях: как сообщалось ранее, на прошлой неделе Государственная полиция возбудила два уголовных производства в связи с нарушениями в отношении украинских беженцев, а именно за повреждение автомобиля в Зиепниеккалнсе и за кражу украинских автомобильных номеров в Агенскалнсе. Министр также напомнила об уголовных делах, возбужденных Службой госбезопасности за поддержку развязанной Россией войны.

"Я думаю, очень и очень важно понимать, что в целом латвийское общество стабильно и люди не агрессивны. Конечно, с агрессией в интернете и прославлением войны мы боремся", — подчеркнула Голубева.

Говоря о событиях 9 мая, министр отметила, что любое мероприятие, направленное на прославление агрессии и российской военной мощи, неприемлемо, но она не думает, что "кто-то станет запрещать частным лицам возлагать цветы, если они в этот день таким образом привыкли поминать своих павших родных ".