Глава Нацблока увидел "политических мародеров" в условиях кризиса Covid-19

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс увидел в условиях пандемии Covid-19 действия неких политиков, которые "в другие кризисы назвали бы мародерством". Он отказался называть конкретные имена, ответив лишь, что кто-то из них "изначально призывает не выходить на улицу без маски, а спустя какое-то время называет эти маски намордниками", сообщает LETA со ссылкой на заявление Дзинтарса.

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В таком поведении Дзинтарс усмотрел "создание политической идеологии" и "стремление нажиться на несчастье общества". Представитель Нацблока полагает, что это схоже с мародерством.

Как сообщал ранее Delfi, несмотря на рост заболеваемости Covid-19 в стране и введенные правительством ограничения на собрания, Национальное объединение Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ призвало своих почитателей зарегистрироваться на факельное шествие 18 ноября.

Как заявил в Facebook Райвис Дзинтарс, "несмотря на сложные обстоятельства, традиция факельного шествия на государственный праздник должна продолжаться". Желающих просят заполнить онлайн-анкету.

Отметим, что, учитывая принятые накануне правительством ограничения по распространению Covid-19, Министерство обороны Латвии приняло решение впервые не проводить традиционные военные парады 11 и 18 ноября. Не состоится запланированный на 11 ноября народный ход в честь 101-летия победы Латвийской армии над силами Бермондта-Авалова, отметили в министерстве. Отменен и ряд других мероприятий, изначально задуманных руководством Национальных вооруженных сил.

Весной этого года, в первую волну коронавируса, несмотря на чрезвычайную ситуацию в стране и призыв не выходить из дома без крайней нужды, Райвис Дзинтарс и его единомышленники все же 16 марта пришли возложить цветы к монументу, но назвали свою акцию "индивидуальными возложениями", чтобы соблюсти официальные органичения на собрания.

Нацблок называл свои действия "призывом к каждому патриоту индивидуально почтить легионеров".