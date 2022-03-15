Глава "неотложки": мы готовились к разным сценариям, но не к полномасштабной войне

Латвийские больницы имеют свои планы действий на случай войны, но эти сценарии никогда не рассматривались как вероятные. Ни одна система неотложной медицины не может быть готовой к тому, что происходит на территории Украины, заявила в эфире программы "Подробности" на Латвийском радио 4 глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

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"План у нас есть. И больницы тоже имеют свои планы действий. Конечно, военный конфликт не рассматривался как сценарий с самыми высокими рисками, но теперь нужно готовиться и к такому повороту событий", — цитирует Ципуле портал Rus.Lsm.lv.

По ее словам, планы гражданской обороны будут совершенствоваться. За время пандемии система работы в кризисной ситуации и так улучшилась по сравнению с тем, что было два-три года назад. В больницах обновлены технологии, чтобы не возникло ситуации, что "скорая" доставляет пациента в больницу, а там его не могут принять, потому что нет мест.

Кроме того, "неотложка" активно работала с военным и отрабатывала различные сценарии взаимодействия в случае гипотетически возможных кризисных ситуаций.

"Опыт войны в Украине показывает, что и госпитали подвергаются атакам. (..) Невозможно придумать точные планы. Возможны такие ситуации, которые мы даже представить себе не можем. Но мы готовы решать задачи и будем тренироваться, чтобы быть готовыми к новым рискам, если таковые возникнут", — сказала Ципуле.