Глава "неотложки": сомневаюсь, что учиться очно можно будет весь учебный год
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Прогнозируя, что при возобновлении очного обучения от Covid-19 больше всего пострадают дети, Поэтому глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле сомневается, что очная учеба будет продолжаться весь год.

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В интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении она высказала мнение, что в какой-то момент необходимо будет перейти на дистанционное обучение, поскольку, судя по опыту других стран, осенью предстоят новые вызовы.

"Мы серьезно готовимся к увеличению количества госпитализаций среди детей, как и в других странах. Мы также ведем переговоры с Детской клинической университетской больницей, чтобы разработать алгоритмы оценки необходимости госпитализации детей, и передать эти алгоритмы в региональные больницы, чтобы они могли работать максимально в рамках единой системы ", — добавила Ципуле.

По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), треть случаев Covid-19, зафиксированных в субботу, выявлены у молодых людей в возрасте до 19 лет.

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LETA

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