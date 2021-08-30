Глава "неотложки": сомневаюсь, что учиться очно можно будет весь учебный год

Прогнозируя, что при возобновлении очного обучения от Covid-19 больше всего пострадают дети, Поэтому глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле сомневается, что очная учеба будет продолжаться весь год.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении она высказала мнение, что в какой-то момент необходимо будет перейти на дистанционное обучение, поскольку, судя по опыту других стран, осенью предстоят новые вызовы.

"Мы серьезно готовимся к увеличению количества госпитализаций среди детей, как и в других странах. Мы также ведем переговоры с Детской клинической университетской больницей, чтобы разработать алгоритмы оценки необходимости госпитализации детей, и передать эти алгоритмы в региональные больницы, чтобы они могли работать максимально в рамках единой системы ", — добавила Ципуле.

По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), треть случаев Covid-19, зафиксированных в субботу, выявлены у молодых людей в возрасте до 19 лет.