Глава NEPLP Иварс Аболиньш: "У руководства "Дождя" не было понимания, что такое законность в Латвии"

Телеканал "Дождь" потерял лицензию на вещание в Латвии всего через нескольких месяцев работы из Риги. Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял решение не только убрать "Дождь" из сетки вещания в ночь на 8 декабря, но и закрыть доступ на территории Латвии к программам телекомпании на платформе YouTube.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Дождь" вправе оспорить решение NEPLP в суде. Окончательный ведикт, смогут ли журналисты телеканала остаться в Латвии, примут МИД и спецслужбы, сообщил глава NEPLP Иварс Аболиньш в эфире Spried ar Delfi.

Следуя заветам Херманиса. Три нарушения "Дождя"



Аннулирование лицензии "Дождя" — это результат трех нарушений, допущенных телеканалом во время вещания из Латвии.

С 18 июля, когда "Дождь" постепенно возобновил свою работу из студии в Риге, NEPLP уже штрафовал телеканал на 10 000 евро за два нарушения: на показанной в эфире карте Крым фигурировал в составе Российской Федерации, а российскую армию называли "нашей армией", что неприемлемо для СМИ с латвийской лицензией.

Третьим нарушением стало высказывание ведущего Алексея Коростелева, которое было расценено как призыв помогать российской армии. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко пояснил, что ведущий неудачно выразился и его неправильно поняли. В наказание за это Коростелев был уволен.

В самом начале своей работы из Латвии телеканал "Дождь" критиковали за интервью ведущей Екатерины Котрикадзе с мэром Риги Мартиньшем Стакисом. Главе самоуправления были заданы достаточно жесткие вопросы — в том числе, о сносе памятника в Пардаугаве и отношении к русскоязычному населению.

Интервью вызвало взрыв негодавания в соцсетях. В частности режиссер Алвис Херманис тогда написал: "Это уже не журналистика, а жестокая политическая манипуляция, которая абсолютно противоречит интересам Латвии. Я даже не говорю об элементарной вежливости по отношению к стране, которая их приютила. Это уже очень опасно. Создается впечатление, что их цель — подорвать нашу страну изнутри. Возможно, они делают это неосознанно и это тот же старый русский шовинизм. Но результата это не меняет. Я настоятельно рекомендую латвийским органам безопасности отменить все разрешения на их работу и пребывание здесь. И чем раньше, тем лучше".

Мэр Стакис, напротив, встал на сторону "Дождя": "Сам телеканал "Дождь" для Латвии — огромная возможность, у них 3,5 миллиона подписчиков, миллион — на кабеле, вчера было 350 тысяч просмотров в Youtube. Нам надо относиться к этому, как к возможности. Я никогда не дал бы такое интервью российскому пропагандистскому каналу — мне бы не позволили это говорить".

Руководство "Дождя" говорило по-русски

Глава NEPLP Иварc Аболиньш в эфире Spried ar Delfi подчеркнул, что история с "Дождем" тянулась с лета — с момента выдачи лицензии. По его словам, получив лицензию на вещание, "Дождь" стал латвийским, а не российским масс-медиа — и, соответственно, должен был соблюдать требования законодательства Латвии. В том числе, обеспечивать перевод программ на латышский язык. Телеканал обязался делать это с сентября, но до декабря взятое на себя обязательство так и не выполнил.

По словам Аболиньша, после того, как в эфире прозвучало высказывание в адрес российской армии "наша армия", у NEPLP была беседа с руководством "Дождя". Из слов Аболиньша следует, что работники телеканала утверждали: они могут называть "нашей армией" страну своего гражданства и происхождения.

Также глава NEPLP подчеркнул, что решение об отзыве лицензии было принято на основании заключения Службы государственной безопасности (СГБ) о рисках для нацбезопасноти.

"Мы с Украиной на одном фронте". У нас не может быть канала, который говорит "наша армия" про российскую", — заявил в эфире Spried ar Delfi глава Комиссии Сейма по правам человека Дидзис Шмитс ("Объединенный список").

Около месяца назад руководство "Дождя" пришло на заседание NEPLP, где рассматривалось нарушение, допущенное телекомпанией, предполагая, что сможет изложить свою позицию на русском языке. И не озаботились тем, чтобы найти переводчика. Этот случай, который Аболиньш дважды упомянул за время эфира, по его мнению, нагладно иллюстрирует, что у руководства "Дождя" не совсем четко понимание законности в Латвии. Аболиньш считает это серьезным риском того, что нарушения со стороны "Дождя" будут повторяться.

Синдеева: я была уверена, что латвийские власти этого не сделают

Генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева прокомментировала решение NEPLP в коротком интервью "Медузе".

На вопрос, пытался ли "Дождь" достичь понимания с властями Латвии, Синдеева ответила так: "Честно: мы не пытались ни с кем договариваться. Все эти разговоры были в открытой плоскости… Я не знаю, будем решать. Я не была готова к этому. Я была уверена, что они [латвийские власти] этого не сделают".

По оценке Синдеевой, причина решения Латвии о закрытии "Дождь" — "это многофакторная картинка". Гендиректор "Дождя" признала, что канал должен будет полностью уйти из кабеля, и соответственно, потеряет выручку от вещания в кабельных сетях (около 20%).

Синдеева не скрывала: "Дождь" давно думает о переезде из Латвии, "но не то, чтобы это все было просто".

На прямой вопрос "Медузы", жалеет ли она об увольнении Коростелева, Синдеева ответила так: "Я сейчас обо всем жалею. Мы очень много наделали глупостей. Не было ни одного хорошего, что мы бы сделали. Потому что находились под эмоциями, потому что эта ошибка Лешина [Коростелева]… Нам казалось, что это полный кошмар со всех сторон, от нас отвернутся все — украинцы, латыши… Что, собственно, они и сделали. Нам это казалось такой катастрофой, что на фоне всех комментариев, которые сыпались со всех сторон… Понятно, что это решение [об увольнении Коростелева] принималось быстро, эмоционально, резко. Знаешь, когда не было сил остановиться и подумать".

Может ли "Дождь" оспорить решение об отзыве лицензии?

Аболиньш признал, что у "Дождя" есть право оспорить решение NEPLP об аннулировании лицензии в суде. Однако в ночь на 8 декабря телеканал все равно исчезнет из эфира. Процесс оспаривания не подразумевает временной отмены запрета. К тому же Аболиньш уверен, что NEPLP суд выиграет.

Что будет с журналистами "Дождя"? А с другими российскими журналистами?

Этот вопрос не находится в компетенции NEPLP. Могут ли журналисты продолжать находиться в Латвии, предстоит решать Министерству иностранных дел, отвечающему за выдачу виз, а также спецслужбам, проверяющим, есть ли препятствия для выдачи виз и видов на жительство по той или иной причине.

Аболиньш заверил, что претензий к другим российским оппозиционным журналистам, нашедшим после начала войны приют в Латвии, у NEPLP нет. Случай с "Дождем" характеризуется скорее как индивидуальный.

Как закрытие "Дождя" скажется на индексе свободы прессы?

В эфире Spried ar Delfi председатель правления Латвийской ассоциации журналистов Анна Платпире предположила, что закрытие "Дождя" негативно скажется на индексе свободы прессы.

Международная организация "Репортеры без границ" уже обращалась к главе NEPLP с просьбой не аннулировать лицензию на вещание российской независимой телепрограммы "Дождь".

Уважая независимость NEPLP, руководство "Репортеров без границ" просило Аболиньша рассмотреть возможность воздержаться от аннулирования лицензии "Дождя", поскольку телеканал остается одним из немногих оставшихся источников независимой и вызывающей доверие информации, которую российские журналисты транслируют русскоязычному населению. "Репортеры без границ" утверждали, что отзыв лицензии у "Дождя" станет сильнейши ударом по праву на информацию русскоязычного населения в России и во всем мире.

"Дождь" поддержал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк: "И госпожа Котрикадзе, и господин Дзядко заняли достаточно внятную позицию, четко расставили акценты, приняли надлежащие управленческие решения. Мне кажется, что в принципе они объяснили свою позицию, и она абсолютно точно является антивоенной и проукраинской".

6 декабря в 8.41 власти Латвии приняли решение об отзыве лицензии у телеканала Дождь. Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. "Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес", — опубликована в телеграм-канале "Дождя".