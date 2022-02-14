Глава NEPLP: "Латвийское радио 4" очень успешный проект, рейтинги LTV7 "катастрофические"

"Латвийское радио 4" очень хорошо достигает своей аудитории, тогда как рейтинги LTV7 катастрофически низкие. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) настаивает на том, что телеканал должен развиваться через интернет платформу, при этом государство не должно вкладывать средства в создание контента для нацменьшинств в коммерческих СМИ. Об этом заявил агентству LETA председатель совета Иварс Аболиньш.

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"Позиция NEPLP в последние годы заключается в том, что государство сейчас не должно вкладывать средства в развитие контента для нацменьшинств в коммерческой среде, — заявил Аболиньш. — Место, где они должны развиваться — общественные СМИ. Мы видим, что "Латвийское радио 4" на первом месте, если мы говорим о такой нише, как информационно-аналитические передачи для представителей нацменьшинств. Это очень успешный проект, который очень хорошо достигает своей аудитории".

Рейтинги телеканала LTV7 при этом катастрофически низкие, утверждает глава совета. Например, дискуссионная передача "Точки над i" достигает аудитории в размере около 4000 зрителей, причем около половины из них — латыши. "По сути, за полмиллиона евро покупается внимание 2000 зрителей. Да, новости смотрят более 20 000 человек, но и этого тоже недостаточно. Поэтому создана платформа, которая сейчас работает успешнее, чем проект LTV7. По этому пути нужно развивать содержание контента для нацменьшинств в общественных СМИ", — заявил Аболиньш.

Он также отметил, что LTV подало документы на получение лицензии для кабельного канала, который будет направлен на русскоязычную аудиторию. Документы находятся в стадии рассмотрения. По словам Аболиньша, совершенно ясно, что если такой канал будет запущен, то операторы не будут обязаны включать его в обязательный пакет.