Глава NMPD: нехватка сотрудников плохо влияет на способности реагирования "неотложки"

Недостаточное количество сотрудников и бригад влияет на способности реагирования службы, заявила в эфире передачи на Латвийском телевидении директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она сказала, что вакансии на службе являются давней проблемой.

"Когда я начинала работу, мы разработали специальную стратегию, как нам действовать, чтобы увеличить количество персонала, улучшить оперативные показатели службы и возможность реагировать на самые приоритетные вызовы", — пояснила руководитель NMPD.

По ее словам, разработан ряд предложений, проведено несколько пилотных проектов о том, как поступить, чтобы в NMPD было достаточное количество соответствующих квалифицированных сотрудников.

"Время Covid-19 показало, что недостаточное количество бригад действительно влияет на способности реагирования службы, на то, что остальным бригадам приходится выполнять двойную работу. На данный момент мы возобновили переговоры с Минздравом о том, как действовать, чтобы в ближайшем будущем начать необходимые меры, чтобы стратегия была введена полноценно", — сообщила Ципуле.

Она также заявила, что количество вакансий очень изменчиво — требуется более 240 представителей вторичного медицинского персонала, а также не хватает врачей.

"Следует особо подчеркнуть, что в службе отсутствует медицинский работник, который работает в Оперативном центре руководства и принимает вызовы, обеспечивает управление бригадами", — сказала Ципуле.

Глава NMPD также указала, что необходимо информировать общественность о том, в каких случаях следует звонить в "скорую", а в каких случаях пациент может обратиться, например, к своему семейному врачу.