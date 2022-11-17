Глава НВС: нужно принять законы о военной службе до апреля, призыв уже летом

Пакет законопроектов о новой Службе обороны государства нужно принять до начала апреля, заявил в интервью Латвийскому радио командир Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Первый обязательный военный призыв будет уже 1 июля, и нужно три-четыре месяца на подготовку — поэтому последний момент, когда можно принять соответствующие законы — весна этого года.

"Мы пока не знаем, какие будут исключения для призыва, Сейм еще не решил. Лучше всего, если закон будет принят до 1 марта", — подчеркнул он.

Первый призыв начнется в январе 2023 года. Он будет добровольным: мужчин в возрасте 18-19 будут призывать записываться на военное обучение. Во второй половине 2023 года он будет частично добровольным: по-прежнему будут ждать желающих, а недостающее количество будет добираться за счет обязательного призыва.

В первый год планируется призвать 1000 граждан. В течение пяти лет это количество будет постепенно увеличиваться, чтобы к 2028 году достичь 7500 граждан в год (если на это хватит финансирования).