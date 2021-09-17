Глава общества больниц: самой тяжелой ситуация с лечением больных Covid-19 будет в Латгале

Самая сложная ситуация с лечением пациентов Covid-19 ожидается в Латгале, потому что в этом регионе меньше всего вакцинированных. Такой прогноз сделал председатель Латвийского общества больниц Евгений Калейс в интервью программе TV3 900 секунд.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Острее всего проблема встанет там, где окажется больше всего изолированного или заболевшего медицинского персонала — врачей, медсестер. Поскольку уровень вакцинации в Латгальском регионе самый низкий, мы ожидаем, что там и сложится самая тяжелая ситуация. Фактически она сложна уже сейчас, потому что идет вот уже вторая неделя с тех пор, как Даугавпилсская [региональная] больница объявила чрезвычайную ситуацию", — сказал Калейс.

Он отметил, что именно в Латгале поток больных Covid-19 сейчас стремительно увеличивается, потому что количество непривитых там относительно велико.

Руководитель общества больниц отметил, что Covid-19 все чаще поражает молодых людей и течение болезни становится все более тяжелым. Стоимость лечения одного пациента высока: если используются дорогие противовирусные препараты, то расходы превышают 1000 евро в сутки.

Как подчеркнул Калейс, очевидно, что количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличится, и, следовательно, возможности больниц по оказанию услуг другим пациентам сократятся. При этом он добавил, что по крайней мере неотложная помощь пока еще в полном объеме оказывается во всех больницах.

Как сообщалось, в последние недели количество заболевших Covid-19 в Латвии растет, при этом все чаще им требуется госпитализация. По данным Национальной службы здравоохранения, в среду в латвийских больницах лечились 317 пациентов с Covid-19, из них у 32 наблюдался тяжелый ход болезни.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице и Даугавпилсской региональной больнице в связи с большим наплывом пациентов с Covid-19 уже несколько недель действует режим чрезвычайной ситуации.