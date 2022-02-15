Глава правления Rīgas nami написала заявление об уходе

Председатель правления рижского муниципального предприятия SIA Rīgas nami (RN) Винета Верика сообщила во вторник, что она покидает свой пост.

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На собрании предприятия было принято решение, что Верику временно заменит глава правления SIA Rīgas pilsētbūvnieks Инга Цербуле.

С 27 января 2022 года временным членом правления RN являлся директор Финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш.

С момента вступления Верики в должность в 2012 году заполняемость сдаваемых в аренду городских помещений составила 96%. С привлечением нового арендатора и финансированием был восстановлен комплекс исторических зданий XIII века — отель Konventa sēta.