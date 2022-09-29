Глава профсоюза медиков: правительство нас не услышало

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) после второй предупредительной забастовки сделал вывод, что правительство не услышало требования медиков. Об этом в интервью Латвийскому радио заявила заместетитель председателя LVSADA и председательница комитета забастовки Лига Бариня, пишет LSM.lv.

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Бариня заявила, что после предупредительной забастовки в июле, а теперь и в сентябре профсоюз пришел к выводу, что требования врачей не были услышаны ни на уровне министерства, ни на уровне Кабинета министров.

Представительница LVSADA неоднократно отмечала, что ответственное за отрасль министерство не приглашало профсоюз на переговоры о выполнении требований забастовки, а вместо этого вело переговоры с организациями отрасли о модели оплаты труда медиков.

В то же время Бариня заявила, что совет LVSADA обсудит будущий курс действий. Она также признала, что дальнейшие действия профсоюза будут зависеть от исхода выборов в 14-й Сейм и нового правительства.

Однако Бариня не исключила, что в будущем также возможны организованные профсоюзом забастовки и протесты. Она отметила, что в первой предупредительной забастовке участвовали около 100 человек, а во второй — в три раза больше, так что в потенциальных акциях может быть еще больше участников.

Как сообщалось ранее, во вторник, 27 сентября, LVSADA провел повторную предупредительную забастовку и акцию протеста.

Повторная предупредительная забастовка LVSADA проходила 27 и 28 сентября, поскольку профсоюзу не удалось договориться с Минздравом о выполнении требований забастовки.

Также 27 сентября в 13.00 у здания Кабмина состоялась акция протеста.