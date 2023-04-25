Глава профсоюза: нет уверенности, что Министерство образования провело все требуемые расчеты

В ходе встречи Министерство образования и науки (МОН) не смогло представить новые расчеты почасовой ставки для больших зарплат учителей, поэтому есть сомнения, производились ли такие расчеты вообще, сообщила агентству LЕТА председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

LIZDA неоднократно обращалась в МОН с просьбой пересмотреть средние затраты на одного учащегося, чтобы иметь возможность повысить зарплату и другим педагогам, а не только тем, кто получает самую низкую зарплату. От министерства было получено обещание прислать расчеты до встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем сегодня в 15:00.

В ходе встречи с представителями LIZDA МОН не смогло ответить, был ли пересмотрен источник финансирования повышения заработной платы работникам вузов. Поправки Кабинета министров, утвержденные 21 апреля, предусматривают, что необходимое финансирование в размере 2 821 222 евро будет выделено из уже утвержденного финансирования высшего образования. Против такого решения выступили Совет ректоров и Латвийское объединение студентов, заявив, что вузы в своей работе уже рассчитывали на это финансирование.

На данный момент достигнута договоренность о распределении нагрузки и тарифных ставках отдельных групп педагогов — администрации и вспомогательного персонала образовательных учреждений. При этом Ванага указала, что для этих групп по-прежнему не указано 22% финансирования.

Во вторник в 18:00 запланировано внеочередное заседание совета LIZDA. Ванага повторила, что в случае недостижения соглашения может быть рассмотрена возможность продолжать забастовку.

Со своей стороны МОН считает, что все забастовочные требования выполнены, поэтому забастовка, организованная LIZDA, незаконна.

Как сообщалось, сегодня, 25 апреля, второй день забастовки учителей.