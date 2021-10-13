Глава профсоюза работников МВД: некоторые привитые становятся жертвами моббинга

Оценить, каков реальный охват вакцинации от Covid-19 в структурах Министерства внутренних дел, не так-то просто, потому что некоторые привитые предпочитают об этом не распространяться. В том числе, видимо, потому что не хотят конфронтации с коллегами, заявил в передаче "Подробности" на Латвийском Радио 4 Арманд Аугустанс, председатель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел, пишет портал Rus.lsm.lv.

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"Будет ли большой отток работников [из-за обязательной вакцинации в публичном секторе]? Трудно сказать. Я два часа назад встречался с руководством Погранохраны, и там говорят, что у них 70% привиты. Это довольно большой охват. Хуже, наверное, у пожарных. Но получить четкое представление сегодня очень трудно. Потому что мы видели и случаи, когда человек говорит "да я не буду вакцинироваться", а на самом деле человек давно привился", — сказал Арманд Аугустанс.

На вопрос, почему такое происходит — и значит ли это, что работники структур МВД чего-то боятся, он ответил, что такое вполне возможно. Причем, моббинг происходит не со стороны работодателя, а со стороны коллектива.

"И вот мы сейчас не можем понять, как это можно решить, как договариваться, чтобы не возникали подобные ситуации", — признался глава профсоюза.

Он прогнозирует, что до 15 ноября добиться стопроцентного охвата работников системы внутренних дел вряд ли удастся, и допускает, что потом "последний срок" передвинут — просто потому что кто-то не успеет завершить вакцинацию.

Также собеседник Латвийского Радио 4 допустил: кто-то может и уйти, принципиально отказавшись от прививки от Covid-19. А вот сколько будет таких принципиальных — вопрос пока открытый. Но люди должны понимать, что в этом случае они рискуют потерять не только текущий доход, но и пенсию по выслуге лет.