Глава PVD: вместе с украинскими беженцами в Латвию прибыли более пяти тысяч домашних животных

Директор Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Балодис в интервью агентству LETA заявил, что в Латвии от бешенства было привито более 5300 котов и собак, въехавших с жителями Украины, а также рассказал, что приходилось делать ветеринарам на границах, когда хлынули потоки украинских беженцев.

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Отвечая на вопрос, как война в Украине и ввезенные с Украины животные повлияли на работу PVD и появились ли вместе с этим новые проблемы, Балодис напомнил, что в самом начале войны его ведомство приняло решение впускать в Латвию беженцев с домашними животными, даже учитывая факт, что они не могут выполнить все ветеринарные требования: у многих домашних питомцев не было вакцинации против бешенства, титра антител и ветеринарного сертификата.

"Животные вместе с беженцами с Украины попадали в Латвию с двух направлений. Беженцы напрямую попадали с территории России. Это беженцы с оккупированных Россией территорий напрямую шли из России к границам Латвии. И уже с февраля прошлого года поток беженцев хлынул из других стран ЕС, в основном, через Польшу. Среди беженцев, решивших остаться в Латвии, были и люди со своими домашними животными.

Вместе с ветеринарными клиниками мы создали систему, которая предоставляла прибывшим беженцам возможность вакцинировать своих животных, если этого не было сделано в Украине, а также чипировать их и зарегистрировать в базе данных LDC, а также получить европейский паспорт домашнего животного. Легализуя своих домашних животных, они могли бы выезжать в другие страны ЕС и третьи страны", — указал Марис Балодис.

По его словам, все эти мероприятия финансировались из госбюджета. Также Продовольственно-ветеринарная служба смогла в течение нескольких месяцев обеспечить присуствие ветеринаров и на границе. Там они прямо на местах проводили вакцинацию, чипирование и регистрировали животных, пересекших границу вместе с украинскими беженцами. После того, как поток беженцев стал иссякать, ветеринаров с границы убрали, т.к очень много беженцев приезжали в Латвию из России, а затем уезжали обратно в Украину.

"Поэтому мы уже действительно не считали своей обязанностью вакцинировать и регистрировать животных, которые не остаются в Латвии, за счет нашего госбюджета. Но для тех домашних животных, которые все еще остаются в Латвии, эти ветуслуги до сих пор оплачиваются", — сообщил глава PVD.

На сегодняшний день в Латвии находятся более 5300 котов и собак с Украины, которых вакцинировали от бешенства и зарегистрировали латвийские ветеринары. Стоит отметить, что весной прошлого года, когда в Латвию стали въезжать беженцы с невакцинированными котами и собаками, появились опасения, что в Латвии снова появится бешенство.

"Опасения были. Латвия и ЕС в целом рисковали, проводя эту гуманитарную работу — принимать людей и не отделяя их от домашних животных. Рисковал весь Евросоюз, ведь даже прививка на границе, если животное прибыло зараженным, не защищает от бешенства. В нормальных условиях животные, не привитые от бешенства, не могут въехать в страну —

либо животное уезжает обратно, либо подвергается эвтаназии", — резюмировал Марис Балодис.