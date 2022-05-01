Глава Rīgas siltums советует населению копить деньги на отопление

Для того, чтобы иметь возможность рассчитаться за отопление в следующем отопительном сезоне, домохозяйствам стоит задуматься о накоплениях. Об этом заявил в интервью LETA председатель правления Rīgas siltums Нормундс Талцис.

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По словам Талциса, 70% теплоэнергии Rīgas siltums закупает у независимых производителей, в том числе у Latvenergo, которое использует природный газ. Газ у России больше не закупается, а стоимость сжиженного газа будет более высокой. Спекуляции по поводу того, насколько вырастет стоимость отопления, Талцис считает преждевременными. Однако подорожание так или иначе произойдет.

Глава Rīgas siltums призвал также ускорить реализацию проектов по энергоэффективности жилья: перестроить системы отопления, установить терморегуляторы и аллокаторы. В итоге можно сэкономить до 20% от потребления тепла. "Весна — это момент, когда все это можно начать, чтобы встретить новый отопительный сезон, осознавая, что есть возможность сэкономить и платить меньше", — отметил Талцис.

Latvenergo сейчас подало новый проект тарифов, которые вступят в силу с 1 сентября. Это значит, что до 1 сентября цена на тепло не изменится, но потом потребителей ждут существенные изменения, отметил Талцис.

Господдержка, по его словам, должна быть более жестко основана на принципе энергетической бедности: нужен механизм, который позволит помочь тем, кто не в состоянии заплатить по счетам. Те, кто могут это сделать, должны сами подумать о том, как им сэкономить.

В следующем отопительном сезоне тарифы на тепловую энергию могут увеличиться в среднем в два и более раз, заявил ранее член правления Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валдис Витолиньш. Рост тарифов на отопление будет зависеть от поставщиков услуг. Более низкие тарифы будут в тех муниципалитетах, где для производства тепла используется, например, древесная щепа.

"Вопрос на миллион — какой будет цена на природный газ. Самое простое предположение, что цена на природный газ будет такой, по которой он был закачан в Инчукалнское газохранилище, но на данный момент мы можем об этом только гадать" — отметил Витолиньш. По мнению эксперта, если тариф на тепловую энергию в каком-либо муниципалитете достигнет, например, 150 евро за МВтч, то в январе счет за тепло для однокомнатной квартиры в новом доме может составить от 200 до 250 евро в зависимости от температуры воздуха на улице.