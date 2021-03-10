Глава RNP: должниками по квартплате займутся коллекторы
Foto: LETA

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) намерено изменить тактику работы с должниками, в том числе ими будут заниматься коллекторы, а процессы взыскания будут распределяться между судебными исполнителями по территориальному принципу, рассказал в интервью порталу La.lv глава предприятия Роналдс Нейманис.

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По его словам, в конце прошлого года объем долгов клиентов перед RNP составлял приблизительно 39 млн евро, из которых около 35 млн евро — это долги свыше 30 000 рижан, которые не платили за квартиру более трех месяцев.

Предприятие передало судебным исполнителем дело 7 000 должников на общую сумму 27 млн евро. В настоящий момент RNP ожидает решения судов о взыскании еще около 5 млн евро с должников.

Общее число должников — от 50 000 до 70 000 собственников или нанимателей. Около трети порой просто забывают вовремя заплатить.

"Считаю, что домоуправления не должны заниматься взысканием долгов. Другие предприятия, например, Latvenergo, Tet или банки, передали эти функции коллекторам. Мы тоже планируем действовать также", — сказал Нейманис.

По его словам, RNP, в свою очередь, продолжит рассылать должникам напоминания. Сейчас идет разработка новой политики дебиторских задолженностей. С должниками плотно начнут общаться уже при долге в 50-100 евро, задержки платежа на 40-50 дней.

Кроме того, дела о взыскании после решения суда будут передаваться судебным исполнителям по территориальному принципу, чтобы они не оседали в руках одного исполнителя, как это было ранее. Всего в Риге работает 49 судебных исполнителей.

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