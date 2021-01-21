Глава скорой помощи: все Covid-пациенты попадают в больницы, если это необходимо

Все пациенты с Covid-19 , которым необходимо лечение в больницах, туда попадают. Но было бы надежнее, если бы у больниц было больше возможностей принять пациентов с этим диагнозом. Это, как сообщает Rus.Lsm.lv, признала в эфире Латвийского телевидения глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

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По ее словам, сейчас число вызовов стабилизировалось — примерно сотня пациентов в день оказываются в больницах. Но тревожной тенденций остается длительность лечения многих пациентов — на протяжении долгого времени они находятся в отделениях интенсивной терапии, нагрузка на которые очень высокая.

Например, в больнице Страдия загруженность коечных мест составляет 120%. Ципуле пояснила, что в этой больнице в отдельных отделениях развернуты места для инфицированных Covid-19 пациентов.

В то же время глава "скорой" подтвердила, что все пациенты, кто нуждается в больничном уходе, туда попадают.

"В отдельных ситуациях, отправляясь на вызов и оценив состояние пациента, мы видим, что его еще не нужно госпитализировать", — признала Ципуле.