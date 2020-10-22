Глава SPKC: нам не хватает ресурсов

Центру профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) не хватает ресурсов на фоне возрастающего объема работы в условиях распространения Covid-19, заявила в интервью Латвийскому радио директор центра Ивета Гаваре.

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По ее словам, объем работы за последние недели очень вырос, а в целом последние полгода существенно выросла нагрузка сотрудников.

Тем не менее SPKC справляется со своими задачами, часть сотрудников были перенаправлены на контроль за распространением инфекционных заболеваний, чтобы центр справился с объемом работы, отслеживания пути распространения Covid-19. В выявлении контактных лиц помогает приложение Apturi Covid.

Гаваре надеется, что в этом году на выделенные правительством 113 351 евро SPKC удастся создать новый отдел, пригласив на работу пять эпидемиологов, усовершенствовать используемые информационные технологии. Пока эту работу выполняют студенты и работники Министерства здравоохранения.

Глава центра также надеется, что введенные ограничения принесут свои плоды, распространение Covid-19 в Латвии более не будет таким стремительным, что позволит нормализировать работу SPKC.