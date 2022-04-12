Глава театра Дайлес призывает "расширить коридор" для политических беженцев из России
Foto: DELFI

Европе, в том числе, Латвии, нужно усовершенствовать критерии, по которым людей из России можно признать политическими беженцами, а не просто закрывать свои границы, таким мнением в интервью TV3 поделился директор театра Дайлес Юрис Жагарс.

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По словам Жагарса, большинство российских политических беженцев — люди искусства. Вопрос, каково наше отношение к ним — если человек искусства из России высказал свое негативное отношение к войне, был вынужден покинуть страну, тогда нам нужно было бы это в какой-то степени оценить, сказал директор театра.

По его мнению, если Европы этим людям из России не даст въездную визу, то, возможно, эти люди перестанут выступать против войны, потому что выступать против войны и оставаться, работать в России нет никакой возможности.

Жагарс считает, что следовало бы "расширить коридор" и усовершенствовать критерии, которыми Европа определяет политических беженцев, дав им возможность въехать, жить и работать.

Думаю, что Европе и может быть особенно приграничным странам было бы важно разработть критерии, по которым можно было бы принимать противящихся режиму людей из России, добавил Жагарс.

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