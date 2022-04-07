Глава VARAM Артурс Томс Плешс сохранил должность

Сейм отклонил предложение оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян о выражении недоверия глава Министерства окружающей среды и регионального развития (VARAM) Артуру Томсу Плешсу (АР!). За отставку проголосовали только 19 депутатов, против — 49.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поводом для инициирования отставки стало то, что Плешс не согласовал территориальную планировку Риги. Это привело к политическому скандалу: мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что глава VARAM тормозит развитие столицы. Также Плешса упрекали в том, что истинная причина нежелания согласовывать документ, определяющие на годы развитие Риги связана с тем, что столица решила стать городом, свободным от азартных игр.

Мэр Риги Мартиньш Стакис вышел из партии Par!, чтобы не состоять в одной объединении Attīstībai/Par!, ведь Артурс Томс Плешс — член партии Latvijas Attīstībai.

В ходе дебатов депутат Сейма от СЗК Виктор Валайнис заявил, что деятельность Плешса мешает и подрывает деятельность в сферах, подведомственных VARAM. Речь, по его словам, идет о политике в области экологии и охраны природы, региональном развитии и развитии системы самоуправлений, территориальном развитии, планировании и информировании общества, дигитализации. Валайнис подчеркнул, что история с отказом согласовать территориальную планировку Риги стала последней каплей.

В свою очередь, сам Плешс отметил, что Рижская дума утвердила неполный план территории города, но скрывает свои упущения и возможную некомпетентность за громкими заявлениями. Политик подчеркнул, что всегда готов к диалогу и переговорам с Рижской думой, которые позволили бы столичной думе прийти к законному и правильному решению.