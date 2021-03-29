Глава VID обвиняет министра финансов в разглашении секретной информации
Foto: LETA

Генеральный директор службы Госдоходов (VID) Иева Яунземе обратилась в Госполицию с заявлением против министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство"), которого она обвиняет в разглашении информации с ограниченным доступом, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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Как сообщает передача, глава VID и Рейрс не ладят уже много лет. 26 марта Административный районный суд начал рассматривать жалобу Яунземе на выговор от Министерства финансов.

В начале прошлого года служебная расследовательная комиссия VID призвала Яунземе начать дисциплинарные дела против четырех высокопоставленных должностных лиц VID, в том числе против Андриса Аболса, главу Отдела расследований таможенных дел. Но Яунземе, несмотря на собранные доказательства, не стала рассматривать ответственность этих должностных лиц.

Летом прошлого года из-за этого Министерство финансов начало расследование действий Яунземе. За то, что она покрывала своих работников, Рейрс назначил ей выговор. Яунземе не согласилась с этим и обратилась в полицию с жалобой на то, что Рейрс, возможно, разглашал информацию с ограниченным доступом, причем именно в передаче Nekā personīga, которая прошла 22 ноября 2020 года.

В разговоре с журналистами Яунземе дала понять, что эта секретная информация — это то, что ей был назначен выговор. У дисциплинарного дела был статус ограниченного доступа. По информации телеканала, полиция отказалась начать уголовный процесс.

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