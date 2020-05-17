Глава VID понизила в должности специалиста по расследованию дисциплинарных дел ведомства

Генеральный директор Службы госдоходов (VID) Иева Яунземе на этой неделе неожиданно перевела на должность следователя Налогово-таможенной полиции эксперта Мариса Кнокса, который занимался рассмотрением жалоб на чиновников VID и расследовал дисциплинарные дела. Об этом сообщает Nekā personīga на телеканале ТВ3.

Кнокс заступил в должность в 2016 году, когда пост министра финансов заняла Дана Рейзниеце-Озола, а Службу госдоходов возглавляла еще Илзе Цируле. Кнокса перевели из Министерства благосостояния по особому распоряжению правительства. До начала прошлого года он являлся советником генерального директора VID по юридическим вопросам. В 2019 году, по договоренности с руководством VID и в ходе ротации Кнокс был переведен на работу в юридический отдел управления персоналом Службы госдоходов. В его обязанности входило рассмотрение жалоб на чиновников ведомства, а также расследование служебных и дисциплинарных дел.

По данным журналистов, Кнокс уже 20 лет расследует нарушения, допущенные другими чиновниками, а также представляет учреждения в судах, если чиновники решают обжаловать решения. В основном руководители учреждений приглашают Кнокса в особо сложных ситуациях, когда есть подозрение в халатности или произволе чиновников, когда был нанесен ущерб интересам государства.

В настоящее время Кнокс также назначен главой комиссии, которая должна расследовать ответственность руководства Центра информационных технологий Рижской думы, которое внесло изменения в систему бухгалтерского учета в муниципалитете.

Начиная с этой недели, Кнокс больше не будет расследовать дисциплинарные нарушения, допущенные должностными лицами, так как его внезапно перевели на работу следователем Налогово-таможенной полиции, где его начальником будет лицо, против которого он предлагал начать административное дело.

Кнокс отметил, что он проработал в госуправлении 25 лет и учитывая, как быстро его перевели на другую должность, он полагает, что с ним таким образом сводят счеты. Он подчеркнул, что направил возражения против своего перевода в другую структуру главе VID, поскольку в Налогово-таможенной полиции о нем никто не говорил и его соответствие должности там не обсуждалось.

"В течение этого года сотрудники под моим руководством рассматривали несколько дел, и мы уже представили сделанные нами выводы руководству VID. В документах содержатся выводы о нескольких высокопоставленных сотрудниках Службы госдоходов, в деятельности которых были констатированы существенные нарушения, и есть достаточные основания для возбуждения против этих лиц дисциплинарных дел. Перед тем, как меня перевели в VID, меня предупредили, что отношение к старшим должностным лицам этого ведомства толерантно, то есть против них не возбуждают дисциплинарные дела, а дают шанс исправиться. По моему мнению, такое отношение недопустимо", — сказал Кнокс.

По информации журналистов, одним из высокопоставленных чиновников Службы госдоходов, против которого руководимая Кноксом комиссия просила гендиректора Яунземе начать дисциплинарное дело, является глава Отдела расследования по таможенным делам Управления налогово-таможенной полиции Андрис Аболс. Он не нашел каких-либо нарушений в действиях своих сотрудников в деле о контрабанде сигарет, когда в ходе расследования пропали вещественные доказательства. Согласно закону, необходимо оценить ответственность Аболса как начальника. Однако Яунземе не возбудила против Аболса дело, более того, после перевода на новую должность Кнокс будет находиться в подчинении Аболсу.

По словам Яунземе, Кнокс лишь один из 700 чиновников, которые будут переведены на другую должность в ходе обширной реорганизации. Она заверила, что Кнокс — очень хороший, компетентный сотрудник, которому нужны новые задачи и вызовы.

Яунземе убеждена, что у руководства Налогово-таможенной полиции нет никакой возможности ухудшить работу следователя или отомстить ему, поскольку Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что следователь контролируется только непосредственным начальником и надзирающим прокурором. На своей новой должности непосредственным руководителем Кнокса является Юлия Буслаева, руководитель 1-го следственного отдела таможенных расследований, а ее руководителем — Андрис Аболс, руководитель отдела по таможенным вопросам.