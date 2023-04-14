Глава VUGD: службе по-прежнему не хватает сотрудников, свободно более 11% штатных мест

На данный момент в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) свободно 11,4% штатных мест, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) начальник VUGD Мартиньш Балтманис.

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Балтманис напомнил, что его основными приоритетами на посту главы VUGD будут инвестиции в человеческие ресурсы и технику.

Начальник VUGD признал, что сотрудников по-прежнему не хватает. В первые месяцы года со службы уволилось на пять человек меньше, чем было нанято на работу, что является большим улучшением.

Служба путем опроса людей, увольняющихся с работы в VUGD, выяснила, что сотрудники увольняются из-за большой загруженности, расстояния от места жительства до места работы, а также из-за зарплаты.

Балтманис отметил, что увеличение бюджета VUGD на зарплату в этом году составляет всего 30% от ожидаемого, в результате чего зарплата на службе отстает от средней зарплаты в народном хозяйстве.

В свою очередь, на просьбу оценить качество латвийской системы гражданской обороны, Балтманис заявил, что оценивает ее на шесть баллов или почти хорошо. Например, наводнение в Екабпилсе показало, что система в целом работает, хотя иногда нет ясности в отношении ответственности каждого.