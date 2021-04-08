Главе Бюро проекта вакцинации Юхневиче за 40 дней работы насчитали зарплату в 10 396 евро

Общая зарплата девяти работников Бюро проекта вакцинации, которое ответственно за организацию прививок от Covid-19 в Латвии, до 28 марта (41 день работы) уже составила 74 697 евро до уплаты налогов. Зарплата главы Бюро Эвы Юхневичи за 40 дней составила 10 396 евро, пишет Neatkarīgā rīta avīze со ссылкой на представленные 1 апреля на заседании правительства отчеты Минздрава.

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Помимо этого, обустройство самого бюро обошлось госбюджету в 19 822 евро.

Полный 41 день в Бюро отработали трое сотрудников — координатор логистики, координатор коммуникаци и консультант по коммуникации. Первым двум в итоге насчитали по 9214 каждому (с учетом базовой зарплаты 4247 евро).

Предыдущий координатор процесса вакцинации Петерис Римшс отработал в бюро лишь 22 рабочих дня и подал на увольнение. Государство насчитало ему за этот период 5043 евро (без учета налогов), в том числе 372 евро в качестве компенсации за неиспользованный отпуск.

Минимальной зарплатой в бюро указана сумма в 1577 евро для секретаря/ассистента. Максимальной — 4905 евро для руководителя. Соответственно, за каждый трудовой день работники этой государственной организации "на бумаге" получают от 92 до 262 евро.

Даже сам поиск и набор нынешнего состава Бюро проекта вакцинации обошелся государству в 2420 евро, отмечает издание. На ближайшие 9 месяцев бюро для оплаты различных услуг (перевод документов, консультации юриста, IT-специалиста, экспертизы итд.), согласно подсчетам Минздрава, потребуется почти 114 тысяч евро.