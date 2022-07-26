"Главная цель всегда была и будет латышская Латвия". Национальное объединение подало список кандидатов в депутаты 14-го Сейма

На фоне войны в Украине, ставшей естественной причиной роста антироссийских и антирусских настроений, коалиционное Национальное объединение занимает второе место в топ политических партий страны. На этих выборах Нацобъединение выдвигает в премьер-министры новую фигуру — мэра Сигулды Улдиса Митревица вместо многолетнего кандидата в главы правительства, европарламентария Роберта Зиле.

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Кто локомотивы?

В Рижском избирательном округе номер один — спикер Сейма Инара Мурниеце. За ней следуют министр культуры Нормунд Пунтулис, спикеры Сейма Рихард Колс, Ритварс Янсонс и Иева Силиня.

В Видземе список возглавляет кандидат в премьеры от Нацобъединения — мэр Сигулды Улдис Митревицс. Впервые Нацблок выдвигает в премьеры не депутата Европарламента Роберта Зиле, а другого политика. В Видземе баллотируются депутаты Сейма Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава, Янис Иесалниекс.

В Курземе лидер списка — министр экономики Илзе Индриксоне, на втором месте руководитель Бюро министра экономики Артурс Бутанс, на третьем — заместитель председателя Вентспилсской краевой думы Андис Зариньш.

Первый номер в Земгале — депутат Сейма Эдгар Шноре, в тройке — депутат Сейма экс-министр экономики Янис Витенбергс и помощник премьер-министра по демографическим вопросам Имантс Парадниекс.

В Латгалии первая тройка — депутат Сейм Эдмундс Терумниекс, руководитель Бюро министра культуры Марика Зиемуле и директор Даугавпилсской музыкальной школы Станислава Брока Айварс Брокс.

Что обещают?

"Главной целью Национального объединения всегда была и будет латышская Латвия", — таким предложением начинается программа 4000 знаков. "Наши ценности: латышская нация, ее язык и культура, память и достоинство народных героев, независимость и подъем Латвии, благосостояние справедливость, семья и брак, человеческая жизнь и Бог", — поясняет политическая сила. В разделе программы "Латышская Латвия" значатся следующие обещания (выдержки, полная версия программы — здесь):

полностью завершим переход на обучение на госязыке на всех уровнях образования;

будем поддерживать увеличение удельного веса латышей в Латвии;

устраним попытки массовых притоков в Латвию иммигрантов;

установим обязанность самоуправлений — ликвидировать остатки объектов, прославляющих советскую оккупацию;

гарантируем законом права работника говорить с местными жителями на госязыке.

В программе есть еще два раздела — "Растущая Латвия" (экономика, социальная поддержка) и "Безопасная Латвия" (безопасность, геополитика). Основные идеи — социальная поддержка населения и экономическое развитие, борьба с пропагандой Кремля, расширение присутствие НАТО в Латвии, независимость российских энергоресурсов.

Каковы шансы?

По данным июньского опроса SKDS, Национальное объединение занимает второе место в политическом топе вслед за премьерским "Новым Единством". За Нацобъединение в июле готовы были проголосовать 7% респондентов.