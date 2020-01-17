Главное здание Сейма нуждается в капитальном ремонте

Сейм нуждается в укреплении перекрытий между этажами и некоторые помещения требуют серьезного ремонта, сообщает LTV7. Это может обойтись в сотни тысяч евро.

Речь идет о главном здании на Екаба 11. Еще в конце сентября 2019 года эксперты сообщили, что в некоторых помещениях здания находится опасно из-за износившихся деревянных перекрытий. Сейм прекратил использовать Красный и гостевой зал, а также зал подарков и помещения на последних этажах.

После более тщательной проверки из закрытых помещений вынесли всю мебель. Благодаря этому снова можно использовать Красный зал. Помощник спикера Сейма Дагмара Бейтнере-ЛеГалла считает, что сотрудникам Сейма надо будет покинуть здание, чтобы там можно было провести ремонт.

"С учетом результатов подробной экспертизы президиум Сейма поручил администрации парламента подготовить предложения — какие работы надо будет провести безотлагательно, в какой период, и какое финансирование для этого необходимо", — указал Юрис Вигулис, глава Бюро общественных отношений Сейма.

В этом году в Сейме запланирован ремонт подвалов. На это были выделены 600 тысяч евро на проектировку и 1,23 млн евро на поддержание состояния зданий и капитальный ремонт. Однако не исключено, что парламенту придется переоценить приоритеты, сказал Вигулис.

Последний раз капитальный ремонт здания на Екаба 11 проводился 40 лет назад.