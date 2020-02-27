Главный инфектолог Латвии: из-за Covid-19 школьникам на каникулах не стоит покидать страну

Из-за новых вспышек заболевания коронавирусом Covid-19 латвийским школьникам на весенних каникулах не рекомендуется ездить за рубеж, считает профессор Университета им. Страдиня, главный врач Центра инфектологии Байба Розентале.

"Учитывая, что география затронутых инфекцией коронавируса территорий расширяется, при планировании каникул для своих детей-школьников не советуется отправлять их за пределы страны. Февраль и март — те месяцы, когда многие латвийцы отправляются в Италию или другие горнолыжные курорты в Европе. Но, учитывая распространение вируса, необходимость этих поездок следует очень критически оценить", — сообщила она DELFI.

Центр профилактики и контроля за заболеваниями информирует, что с 29 января в Латвии проведено 42 лабораторных анализа на Covid-19. В 41 случае получен негативный результат, по одному результат еще ожидается.