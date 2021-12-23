Главным редактором Латвийского телевидения может стать Сигита Роке
Foto: F64

На должность главного редактора Латвийского телевидения (LTV) выдвинули Сигиту Роке — бывшего члена правления Латвийского радио. Об этом сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На должность главного редактора Латвийского телевидения (LTV) выдвинули Сигиту Роке — бывшего члена правления Латвийского радио. Об этом сообщает агентство LETA.

Как и на Латвийском радио, главного редактора LTV на пять лет назначает Общественный совет по электронным СМИ (SEPLP) после того как LTV выдвигает номинацию.

Наиболее подходящего кандидата выбирают в ходе открытого конкурса — в окончательном этапе отбора оценивают трех самых сильных кандидатов.

Вопрос о претендентах на пост главных редакторов LTV и Латвийского радио планируется рассмотреть в первую неделю января, рассказал агентству LETA председатель SEPLP.

Уже сообщалось, что на должность главного редактора Латвийского радио выдвинута руководительница отдела исследовательской журналистики Латвийского радио Анита Брауна.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов