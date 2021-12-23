Главным редактором Латвийского телевидения может стать Сигита Роке

На должность главного редактора Латвийского телевидения (LTV) выдвинули Сигиту Роке — бывшего члена правления Латвийского радио. Об этом сообщает агентство LETA.

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На должность главного редактора Латвийского телевидения (LTV) выдвинули Сигиту Роке — бывшего члена правления Латвийского радио. Об этом сообщает агентство LETA.

Как и на Латвийском радио, главного редактора LTV на пять лет назначает Общественный совет по электронным СМИ (SEPLP) после того как LTV выдвигает номинацию.

Наиболее подходящего кандидата выбирают в ходе открытого конкурса — в окончательном этапе отбора оценивают трех самых сильных кандидатов.

Вопрос о претендентах на пост главных редакторов LTV и Латвийского радио планируется рассмотреть в первую неделю января, рассказал агентству LETA председатель SEPLP.

Уже сообщалось, что на должность главного редактора Латвийского радио выдвинута руководительница отдела исследовательской журналистики Латвийского радио Анита Брауна.