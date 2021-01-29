Главным вызовом, связанным с Covid-19, для Рижской думы оказались приюты с вытрезвителями

В борьбе с Covid-19 главным вызовом для Рижской думы оказались приюты, оказывающие услуги вытрезвителей, сообщил на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Стакис рассказал, что самые большие вспышки Covid-19 сейчас связаны с приютами, оказывающими услуги вытрезвителей. Из-за холодной погоды и комендантского часа число клиентов этих приютов стало огромным. По словам Стакиса, это “ад на земле” и людям, которые там работают, приходится очень трудно. У всех новых клиентов при поступлении в приют берут анализ на Covid-19.

В то же время в центрах социального ухода ситуация хорошая и все анализы негативные. По мнению Стакиса, это связано с тем, что проблему Covid-19 рижские центры соцухода пережили весной и осень оказались лучше подготовлены ко второй волне.