Главой ЦИК может стать экс-председатель Всемирного общества свободных латышей Кристине Саулите
Foto: LETA

В качестве одного из кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассматривается Кристине Саулите, которая была председателем Всемирного объединения свободных латышей.

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О ее возможном выдвижении сегодня после встречи с президентом Эгилом Левитсом сообщил журналистам председатель парламентской фракции партийного объединения "Новое Единство" Айнар Латковскис.

"Новое Единство" намерено рассмотреть кандидатуру Саулите в среду, 11 февраля, в 15.00.

Левитс сегодня в Рижском дворце обсудил с депутатами парламентской фракции "Нового Единства" в том числе вопросы, связанные с усилением работы ЦИК.

Кроме того, сегодня Левитс также встретился с депутатами фракции Сейма "Объединенного списка" и Национального объединения.

Президиум Сейма и совет фракций ранее приняли решение о том, что депутаты могут выдвигать кандидатов на должности председателя ЦИК и других членов ЦИК до 19 января 2023 года, сообщили в пресс-службе парламента.

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