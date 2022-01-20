Главой разведки и контрразведки Латвии стал Эгилс Звиедрис

Сейм во вторник утвердил в должности главы Бюро по защите Сатверсмее (SAB) Эгила Звиедриса.

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Как сообщалось, Совет национальной безопасности ранее договорился о выдвижении на должность директора SAB Звиедриса, который до сих пор был заместителем директора SAB.

Комиссия Сейма по национальной безопасности также единогласно поддержала кандидатуру Эгила Звиедриса на должность директора SAB, сообщил председатель комиссии Марис Кучинскис.

Звиедрис в органах госбезопасности работает с 1992 года, в SAB — с 2000 года. В настоящее время он является замдиректора бюро и возглавляет разведывательное управление.

Кандидат в директоры SAB окончил Рижский технический университет по специальности инженерных наук, работал в службе охраны правительства, полиции безопасности, а в 2000 году стал инспектором по особо важным делам разведывательного управления SAB.

С 2011 года он занимал должность начальника отдела разведывательного управления по СНГ, а в 2014 году был назначен начальником управления.

Необходимость в назначении нового директора бюро возникла в связи с тем, что в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет скончался прежний директор SAB, бывший генеральный прокурор Янис Майзитис.