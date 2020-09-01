Главой Совета по конкуренции может стать бывший директор налогового управления СГД Гайкис

Победителем конкурса на должность председателя Совета по конкуренции признан руководитель Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности, бывший директор налогового управления Службы государственных доходов (СГД) Юрис Гайкис, свидетельствует проект распоряжения Минэкономики.

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Министерство сообщает, что Гайкис признан лучшим претендентом с учетом его обширного опыта и результатов работы - оптимизации рабочих процессов в учреждениях, улучшения качества услуг, привлечения работников, разработки политики мотивации и развития.

Проект будет подан на рассмотрение правительства 8 сентября.

Прежний руководитель СК Скайдрите Абрама по собственному желанию покинула пост 15 апреля этого года. Советом она руководила с 2012 года.